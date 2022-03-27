رئيس الوزراء الإسرائيل: ما زلنا نأمل عدم رفع “الحرس الثوري” من قائمة الإرهاب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ 5 دقائق

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، أن مجرد فكرة رفع اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية “أمر مزعج جداً”.

ونقلت أوفير جندلمان، المتحدثة باسم رئيس وزراء إسرائيل عن بينيت قوله خلال جلسة للحكومة “ما زلنا نأمل بعدم حصول ذلك، ونعمل على أن هذا لن يحصل فعلا”.

كذلك، ذكر بينيت أن هناك جهات “لا تكف عن تأجيج نيران الحرب”، مشيراً إلى الهجمات الحوثية الأخيرة التي استهدفت السعودية.

وكان بينيت قال الأسبوع الماضي، إن إسرائيل ستستمر في العمل ضد الحرس الثوري الإيراني، وذلك على خلفية تقارير حول احتمال إخراجه من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية.

“العقوبات باقية”

في المقابل، أكد المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي، اليوم، أن عقوبات بلاده على الحرس الإيراني ستبقى بغض النظر عن الاتفاق النووي أو عن مسألة إبقاء هذه القوات المسلحة مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية أم لا.

وقال مالي في اليوم الثاني والأخير من مؤتمر “منتدى الدوحة”، الأحد، إن “الحرس الثوري سيظل خاضعًا للعقوبات بموجب القانون الأميركي، وسيظل تصورنا له كما هو بغض النظر” عن الاتفاق.