في خاركيف.. منشأة أبحاث نووية تتعرّض للقصف الروسي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ 48 دقيقة

أفادت هيئة التفتيش النووية الأوكرانية بأن روسيا قصفت من جديد منشأة للأبحاث النووية في خاركيف، مشيرة إلى أن القتال يجعل من المستحيل تقييم الأضرار.

وأضافت الهيئة أن المفاعل التجريبي في معهد خاركيف للفيزياء والتكنولوجيا تعرض للقصف السبت.

وكانت السلطات الأوكرانية ذكرت في وقت سابق أن القصف الروسي دمر مبان في منشأة خاركيف، لكن لم يحدث تسرب إشعاعي.

وتُستعمل منشأة المصدر النيوتروني المشيدة حديثا لإجراء بحوث وإنتاج النظائر المشعة لأغراض طبية وصناعية.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إن المواد النووية في المنشأة ليست خطيرة، وأن مخزون المواد المشعة منخفض للغاية، ما يقلل من مخاطر حدوث تسرب إشعاعي.

وتحاصر القوات الروسية خاركيف منذ بداية الغزو، وتعرضت مبانيها السكنية وبنيتها التحتية الحيوية لقصف متكرر.