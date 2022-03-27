أوكرانيا: روسيا رحّلت قسراً 40 ألفاً إلى أراضٍ تحتلها

كييف: اتهمت الوزيرة الأوكرانية إيرينا فيريشوك روسيا بترحيل نحو 40 ألف أوكراني قسراً إليها أو إلى أراضٍ تحتلها روسيا في أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الأحد عنها القول إن "روسيا تخلق واقعا إنسانيا جديدا وتحاول التمهيد لما تسميه طرق إجلاء لسكان ماريوبول إلى روسيا".

واستطردت بالقول :"وكما هو متوقع، فإن معظم المواطنين غير مستعدين للفرار إلى أراضي المعتدي. ونتيجة لذلك، تقوم القوات الروسية بنقل المدنيين قسرا إلى عمق الأراضي المحتلة أو إلى روسيا، ونتحدث بالفعل عن عشرات الآلاف من الأوكرانيين الذين أعيد توطينهم قسرا بهذه الطريقة".

وأضافت أن الروس تصرفوا بطريقة مماثلة في الجزء المحتل مؤقتا من منطقة كييف، في محاولة لترحيل الأوكرانيين قسراً إلى بيلاروس.

كما اتهمت الجانب الروسي بعرقلة جهود الإجلاء التي ترعاها أوكرانيا.