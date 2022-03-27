منطقة انفصالية أوكرانية قد تجري استفتاء للانضمام إلى روسيا

27 مارس , 2022
كييف: قال الزعيم الانفصالي ليونيد باسيشنيك اليوم الأحد، إن جمهورية لوغانسك الشعبية في شرق أوكرانيا التي أعلنت استقلالها من جانب واحد والمدعومة من موسكو قد تجري استفتاء قريباً بشأن الانضمام إلى روسيا.
ونقل الموقع الإخباري لجمهورية لوغنسك الشعبية عن باسيشنيك "أعتقد أنه في المستقبل القريب سيجرى استفتاء على أراضي الجمهورية، وسيمارس الشعب حقه الدستوري المطلق ويعبر عن رأيه في الانضمام إلى روسيا الاتحادية".
واعترفت روسيا الشهر الماضي باستقلال جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك وأمرت بما وصفته بعملية لحفظ سلام في المنطقة بعد فترة وجيزة.
وفي 24 فبراير (شباط) أرسلت روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا فيما وصفته بعملية خاصة لتقويض القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية والقضاء على من تصفهم بأنهم قوميون خطرون.
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