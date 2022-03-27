الارشيف / اخبار العالم

7 قتلى وعشرات الجرحى جراء حادث حافلة مروع في الهند

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 7 قتلى وعشرات الجرحى جراء حادث حافلة مروع في الهند والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 45 آخرون جراء حادث سير مروع وقع في تشيتور بولاية أندرا براديش الهندية.

 

وبحسب مدير الشرطة في تيروباتي، الحادث وقع عندما سقطت الحافلة من الجرف بسبب إهمال السائق في باكرابيتا على بعد 25 كيلومترا من تيروباتي.

 

هذا وجرى نقل الضحايا إلى مستشفى قريب، حيث تمت الإشارة إلى أن السلطت ستعوض عائلاتهم ماديا.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا