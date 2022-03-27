شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية الأمريكي: لا نريد تغيير النظام في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 مارس 2022

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصحافيين اليوم الأحد إن الولايات المتحدة ليس لديها استراتيجية لتغيير النظام في روسيا وذلك بعد أن قال الرئيس جو بايدن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يمكن أن يبقى في السلطة".



وصرح بلينكن خلال زيارة للقدس "أعتقد أن الرئيس.. البيت الأبيض أوضح الليلة الماضية أنه بكل بساطة لا يمكن السماح للرئيس بوتين بشن حرب أو عدوان على أوكرانيا أو أي طرف آخر".

وأضاف "كما تعلمون، وكما سمعتم منا مراراً وتكراراً ليس لدينا استراتيجية لتغيير النظام في روسيا أو في أي مكان آخر".