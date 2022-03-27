شكرا لقرائتكم خبر عن لوجانسك قد تجري استفتاء للانضمام إلى روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الزعيم الانفصالي ليونيد باسيشنيك اليوم الأحد إن جمهورية لوجانسك الشعبية في شرق أوكرانيا التي أعلنت استقلالها من جانب واحد والمدعومة من موسكو قد تجري استفتاء قريبا بشأن الانضمام إلى روسيا.

ونقل الموقع الإخباري لجمهورية لوجانسك الشعبية عن باسيشنيك "أعتقد أنه في المستقبل القريب سيجرى استفتاء على أراضي الجمهورية... سيمارس الشعب حقه الدستوري المطلق ويعبر عن رأيه في الانضمام إلى روسيا الاتحادية".

واعترفت روسيا الشهر الماضي باستقلال جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك وأمرت بما وصفته بعملية لحفظ سلام في المنطقة بعد فترة وجيزة.

وفي 24 فبراير شباط أرسلت روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا فيما وصفته بعملية خاصة لتقويض القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية والقضاء على من تصفهم بأنهم قوميون خطرون.