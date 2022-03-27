بايدن يلتقي مسؤولين أوكرانيين لأول مرة منذ بدء الغزو الروسي

أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، محادثات مع وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين في فندق ماريوت في وسط وارسو خلال لقاء جمعهما مع نظيريهما الأميركيين، على ما أفاد صحافيون مرافقون للرئيس الأميركي في زيارته لبولندا.

وجلس بايدن في هذا اللقاء الأول مع مسؤولين أوكرانيين كبار منذ بدء الغزو الروسي، إلى طاولة بجانب وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن، مقابل وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين دميترو كوليبا وأوليسكي ريزنيكوف، على ما أفاد الصحافيون.

ووصل بايدن إلى بولندا الجمعة في ختام سلسلة من الاجتماعات الدولية في بروكسل، والتقى الجمعة جنوداً أميركيين متمركزين في جنوب شرقي بولندا ونوه بشجاعة الشعب الأوكراني قائلاً إنها تذكره بأحداث تيان انمين في الصين عام 1989، مكرراً وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه «مجرم حرب».