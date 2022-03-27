«التحالف» يمهل الحوثيين 3 ساعات لإخراج الأسلحة من ميناءي الحديدة والصليف ومطار صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (السبت)، عن استهدافه مُسَيّرات مفخخة قيد التجهيز في ميناءَيْ الحديدة والصليف.

وقال التحالف في بيان «على الحوثيين إخراج الأسلحة من المناطق المحمية وأولها مطار صنعاء، كما أن استخدام الحوثيين للمناطق المحمية عسكريًّا يُسقط عنها الحماية»، مشيراً إلى أن الحوثيين استخدموا مواقع ذات حماية خاصة لمهاجمة منشآت النفط في السعودية.

وشدد التحالف على أن العملية العسكرية مستمرة لتحقيق مبدأ الأمن الجماعي.

وفي السياق نفسه، أعلن التحالف استهداف أربعة زوارق مفخخة بميناء الصليف قيد التجهيز وإحباط هجوم وشيك على ناقلات النفط، بالإضافة إلى مقتل ثلاثة خبراء مختصين بتفخيخ الزوارق وإطلاقها بميناء الصليف.

كذلك أمهل التحالف الحوثيين ثلاث ساعات لإخراج الأسلحة من ميناءي الحديدة والصليف ومطار صنعاء.

وأوضح التحالف أن المليشيا الحوثية تتخذ حي حدة في صنعاء مخازن للأسلحة والمدنيين دروعاً بشرية، داعيا المدنيين إلى الابتعاد عن مخازن الأسلحة وأوكار الحوثيين.