انت الان تتابع خبر بذكرى الفتوى.. رئيس جامعة الكوفة: العراقيون صنعوا نصرا كبيرا بوجه الإرهاب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس جامعة الكوفة ياسر لفتة، اليوم الأحد، ان العراقيين بفتوى الجهاد الكفائي صنعوا نصرا كبيرا بوجه قوة الشر الارهابية.
جاء ذلك، خلال انطلاق المهرجان الدولي "فتوى الجهاد الكفائي في الذاكرة العراقية" في جامعة الكوفة بمحافظة النجف الأشرف.
وقال عميد كلية الآداب علاء البراهيمي في كلمة ألقاها عن رئيس جامعة الكوفة في المهرجان: ان " العراق مر في مرحلة مصيرية و مفصلية من تاريخه المعاصر التي كرست لها قوة الشر كل قدراتها وامكاناتها واستجمعت الإرهابيين لهدم كيان هذا البلد العريق وتفتيت وحدته وتماسك مجتمعه".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، انطلق المهرجان الدولي "فتوى الجهاد الكفائي في الذاكرة العراقية" في جامعة الكوفة، برعاية العتبة العلوية المقدسة وبالتعاون بين مكتب هيئة الحشد الشعبي في النجف الاشرف وجامعة الكوفة - مركز دراسات الكوفة ولمدة خمسة أيام.
وقال عميد كلية الآداب علاء البراهيمي في كلمة ألقاها عن رئيس جامعة الكوفة في المهرجان: ان " العراق مر في مرحلة مصيرية و مفصلية من تاريخه المعاصر التي كرست لها قوة الشر كل قدراتها وامكاناتها واستجمعت الإرهابيين لهدم كيان هذا البلد العريق وتفتيت وحدته وتماسك مجتمعه".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، انطلق المهرجان الدولي "فتوى الجهاد الكفائي في الذاكرة العراقية" في جامعة الكوفة، برعاية العتبة العلوية المقدسة وبالتعاون بين مكتب هيئة الحشد الشعبي في النجف الاشرف وجامعة الكوفة - مركز دراسات الكوفة ولمدة خمسة أيام.