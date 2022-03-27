الشيخ محمد بن راشد وبارزاني يبحثان دفع التعاون الإماراتي العراقي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

بحث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مع رئيس إقليم كردستان العراق التعاون الثنائي.



وتناول لقاء نائب رئيس دولة الإمارات ومسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، دفع سبل التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية العراق، لا سيما إقليم كردستان العراق ضمن مختلف المسارات التنموية، وبما يخدم جهود التنمية والبناء في البلدين.

وأكد عمق الروابط الأخوية والعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات بالعراق، كما تبادلا وجهات النظر بشأن مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

من جانبه أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق خلال اللقاء عن سعادته بلقاء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واعتزازه بالعلاقات التي تجمع العراق وإقليم كردستان بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون ضمن شتى القطاعات الرئيسية.