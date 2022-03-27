الرئيس بايدن يريد فرض ضريبة على المليارديرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 مارس 2022

أظهرت وثيقة من البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيقترح فرض حد أدنى من الضريبة على دخل أصحاب المليارات ضمن موازنة 2023 التي من المتوقع الكشف عنها يوم الاثنين.



وأفادت الوثيقة الصادرة من البيت الأبيض في صورة بيان بالحقائق اليوم السبت بأن "ضريبة الحد الأدنى لدخل المليارديرات" ستحدد 20 % كحد أدنى لمعدل الضريبة على الأسرة التي يكون دخلها أكثر من 100 مليون دولار، في خطة تستهدف أغنى 700 أمريكي.

وأوضحت الوثيقة أن الضريبة ستساهم في تقليص عجز الميزانية بنحو 360 مليار دولار خلال العقد المقبل.

واقترح الديمقراطيون في مجلس الشيوخ في الخريف الماضي فرض ضريبة على المليارديرات للمساعدة في تمويل خطة بايدن في مجال الرعاية الاجتماعية وتغير المناخ، لكن حزمة الإنفاق لم تمض قدماً لعدم وجود دعم كاف في المجلس.