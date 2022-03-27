مسؤول أوكراني يؤكد أن روسيا بدأت في تدمير المستودعات النفطية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 مارس 2022

قال مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية فاديم دينيسينكو اليوم الأحد، إن روسيا بدأت في تدمير مخازن الوقود والأغذية الأوكرانية، مما يعني أن الحكومة ستضطر إلى وضع هذه المخزونات في أماكن متفرقة في المستقبل القريب.



وقال دينيسينكو في حديث للتلفزيون المحلي إن روسيا تجلب قوات إلى الحدود الأوكرانية بالتناوب ويمكن أن تقوم بمحاولات جديدة للتقدم في غزوها لأوكرانيا.

طلبت أوكرانيا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر عدم المضي قدماً في الخطط الرامية لفتح مكتب لها في مدينة "روستوف أون دون" الروسية قائلة إن ذلك سيضفي الشرعية على "الممرات الإنسانية" لموسكو واختطاف الأوكرانيين وترحيلهم قسراً.

كان رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير قد قال يوم الخميس بعد محادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن من الضروري التوصل إلى اتفاق بين الجيشين الروسي والأوكراني قبل إجلاء المدنيين بشكل ملائم من أوكرانيا التي عصفت بها الحرب.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن ماورير طلب من روسيا تسهيل افتتاح مكتب للصليب الأحمر في روستوف أون دون.

وناشد ميخائيلو رادوتسكي رئيس لجنة الصحة العامة بالبرلمان الأوكراني الصليب الأحمر التراجع عن خططه.

وقال في بيان إن لجنة الصحة العامة "تدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى عدم إضفاء الشرعية على ’الممرات الإنسانية’ على أراضي الاتحاد الروسي وكذلك عدم دعم اختطاف الأوكرانيين وترحيلهم قسراً".

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وروستوف أون دون هي أكبر مدينة روسية على الحدود الشرقية لأوكرانيا والعاصمة الإدارية لمنطقة روستوف التي استخدمتها روسيا في إقامة مخيمات مؤقتة للأشخاص الذين يتم نقلهم خارج منطقة الحرب.

وتقول أوكرانيا إن روسيا رحلت بشكل غير قانوني آلاف الأشخاص منذ بدء الحرب منهم نحو 15 ألف مدني من مدينة ماريوبول المحاصرة.