ماذا طلبت أوكرانيا من الصليب الأحمر ؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

طلبت أوكرانيا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر عدم المضي قدماً في الخطط الرامية لفتح مكتب لها في مدينة "روستوف أون دون" الروسية قائلة إن ذلك سيضفي الشرعية على "الممرات الإنسانية" لموسكو واختطاف الأوكرانيين وترحيلهم قسراً.



كان رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير قد قال يوم الخميس بعد محادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن من الضروري التوصل إلى اتفاق بين الجيشين الروسي والأوكراني قبل إجلاء المدنيين بشكل ملائم من أوكرانيا التي عصفت بها الحرب.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن ماورير طلب من روسيا تسهيل افتتاح مكتب للصليب الأحمر في روستوف أون دون.

وناشد ميخائيلو رادوتسكي رئيس لجنة الصحة العامة بالبرلمان الأوكراني الصليب الأحمر التراجع عن خططه.

وقال في بيان إن لجنة الصحة العامة "تدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى عدم إضفاء الشرعية على ’الممرات الإنسانية’ على أراضي الاتحاد الروسي وكذلك عدم دعم اختطاف الأوكرانيين وترحيلهم قسراً".

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وروستوف أون دون هي أكبر مدينة روسية على الحدود الشرقية لأوكرانيا والعاصمة الإدارية لمنطقة روستوف التي استخدمتها روسيا في إقامة مخيمات مؤقتة للأشخاص الذين يتم نقلهم خارج منطقة الحرب.

وتقول أوكرانيا إن روسيا رحلت بشكل غير قانوني آلاف الأشخاص منذ بدء الحرب منهم نحو 15 ألف مدني من مدينة ماريوبول المحاصرة.