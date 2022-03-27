سول وواشنطن يؤكدان أن صاروخ كوريا الشمالية لم يكن جديداً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت مصادر مطلعة اليوم الأحد إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تريان أن كوريا الشمالية قد عملت ليبدو إطلاقها لصاروخ باليستي عابر للقارات الأسبوع الماضي، صاروخاً جديداً أكبر.



تعتقد الحليفتان أن كوريا الشمالية اختبرت مرة أخرى صاروخ هواسونغ -15 الباليستي العابر للقارات يوم الخميس، وهو نفس النوع الذي أطلقته أواخر 2017، وفقاً للمصادر. بينما أعلنت كوريا الشمالية أنها نجحت في إطلاق صاروخ هواسونغ -17.

يقترح تحليل استخبارات البلدين أن الصاروخ الذي تم اختباره، يشبه صاروخ هواسونغ-15، حيث أن لديه فتحتي محرك بينما يحتوي هواسونغ-17 على 4 فتحات. كما أن وقت احتراق محرك صاروخ المرحلة الأولى كان مشابها لصاروخ هواسونغ-15.

ويعتمد التحليل على بيانات من أصول استخبارات البلدين، بما يشمل بيانات قمر صناعي مزود بأجهزة استشعار حرارية تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

وقد صرح الجيش الكوري الجنوبي بأن الصاروخ الأخير، أطلق بزاوية مرتفعة، وطار نحو 1,080 كيلومتراً بارتفاع أقصى تجاوز 6,200 كيلومتر. وهو ما يمثل تقدماً نظراً إلى أن صاروخ هواسونغ-15 طار 960 كيلومتراً على ارتفاع أعلى بلغ 4,500 كيلومتراً عند إطلاقه في عام 2017.

بيد أن السلطات العسكرية الكورية الجنوبية تقلل من شأن القذيفة التي تم إطلاقها الأسبوع الماضي، باعتبارها نفس الصاروخ ولكن برأس حربي أخف، صُمم ليبدو وكأنه طار مثل صاروخ هواسونغ -17 الأطول مدى.

ظهرت تساؤلات حول ادعاء كوريا الشمالية بشأن إطلاقها الأخير، حيث أظهرت صورة كوريا الشمالية لعملية الإطلاق الأخيرة أن الصاروخ طار في سماء زرقاء صافية في بيونغ يانغ، على الرغم من أن الطقس كان غائماً في العاصمة الكورية الشمالية وقت الإطلاق.

ويقول مراقبون إن كوريا الشمالية ربما استخدمت صورة لاختبار سابق في تقريرها لوسائل الإعلام الحكومية بشأن إطلاق هواسونغ -17 المزعوم.