شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر واشنطن تؤكد أن العقوبات على "الحرس الثوري" ستبقى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكّد المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، في مؤتمر في الدوحة، أمس السبت، أنّ عقوبات بلاده على الحرس الثوري الإيراني ستبقى بغض النظر عن الاتفاق النووي أو عن مسألة إبقاء هذه القوة المسلحة مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية.



وقال مالي في اليوم الثاني والأخير من مؤتمر "منتدى الدوحة"، إن "الحرس الثوري الإيراني سيظل خاضعاً للعقوبات بموجب القانون الأمربكي وسيظل تصورنا للحرس الثوري الإيراني كما هو (...) بغض النظر" عن الاتفاق.