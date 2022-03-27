شاب يقتل والدته بسبب تكاليف الولادة القيصرية في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

أقدم شاب على قتل والدته، اليوم الأحد، عبر طعنها بسلاح أبيض لرفضها منحه مبلغ لتكاليف عملية ولادة زوجته.

تلقي اللواء مسعد عبدالجليل أبوسكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا، يفيد ورود بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل مطعونة بعدة طعنات سلاح بمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، جرى نقلها عبر مرفق الإسعاف إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي.

بالفحص تبين أن الجثة "آمنة.م.ا"، تبلغ من العمر 52 عاما، ربة منزل، وبها آثار لـ3 طعنات نافذة بالجسم بمركز نجع حمادي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام ببهجورة تحت تصرف النيابة.

كما أشارت التحريات إلى أن المتهم في الواقعة نجل المجني عليها ويدعى "حسام.م"، يبلغ من العمر 30 عامًا، حاصل على ليسانس شريعة جامعة الأزهر، وتخلص من والدته بطعمها عدة طعنات بسلاح أبيض بسبب خلافات مالية، بسبب رفضها منحه باقي تكلفة عملية الولادة القيصرية لزوجته.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.