تراجع الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر شراء الدينار الكويتي قرشا واحدا مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها في ختام تعاملات الخميس الماضي، في البنك الأهلي المصري، بينما استقرت عدد من أسعار العملات العربية الأخرى.

ويرصد الخليج 365 أسعار أهم العملات العربية مقابل الجنيه يوميا مقارنة بمستواها في اليوم السابق، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية

سعر الريال السعودي: 4.88 جنيه للشراء، و4.90 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الدينار الكويتي: 57.81 جنيه للشراء بتراجع قرش، و60.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 47.23 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري: 4.69 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني: 25.42 جنيه للشراء، و25.92 جنيه للبيع.