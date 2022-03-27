شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الأوكرانية تكشف عن مفاجأة حدثت أثناء زيارة الرئيس الأمريكي لـ”بولندا” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، أن الرئيس الأمريكي كان على بعد ١٠ دقائق من تحليق صاروخ ضرب مدينة لفيف الحدودية.

وأضافت أن القصف الروسي، جاء لحظة تواجد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالقرب من المدينة أثناء زيارته لبولندا من أجل الوقوف على آخر مستجدات وتطورات الحرب.

وأفاد عمدة لفيف بوقوع 5 إصابات، بسبب استهداف منشأة صناعية في المدينة تحتوي على مادة الفيول.

وأوضح رئيس الإدارة العسكرية في لفيف، أن القصف الروسي استهدف مستودعًا للوقود ومصنعُا وتسبب في إصابة ٥ أشخاص.

فيما أكد رئيس الإدارة العسكرية في ريفنا الأوكرانية، أن قصفًا صاروخيًا روسيًا استهدف مستودعا للنفط في مدينة دوبنو وسط البلاد.

وطالب الرئيس الأوكراني، الدول الغربية بتقديم جزء صغير من عتادها العسكري الموجود في مخزوناتها للإنقاذ بلاده.

ونقلت وكالة رويترز عن مستشار وزير الداخلية الأوكراني، أن روسيا بدأت في تدمير مستودعاتنا النفطية ومخازن المواد الغذائية

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية الأمريكية، أنه تم فرض عقوبات على أكثر من 470 معتديا و196 كيانا في 9 قطاعات خلال شهر من الحرب على أوكرانيا.