شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تستخدم الذخائر العنقودية المحظورة في دونيتسك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن مستشار وزير الداخلية الأوكراني، فاديم دينيسينكو، صباح اليوم، أن القوات الروسية تستخدم الذخائر العنقودية المحظورة في هجومها على دونيتسك.

وأضاف دينيسينكو، أن القوات الروسية بدأت في تدمير المستودعات النفطية ومخازن المواد الغذائية في أوكرانيا، مؤكدًا أنها أطلقت عدة صواريخ من راجمات تورنادو باتجاه المباني السكنية في دونيتسك.

ودونيتسك هي جمهورية معلنة من طرف واحد في 7 أبريل 2014 من قِبل نحو 100 شخص معظمهم من الناشطين والمحتجين السياسيين الناطقين باللغة الروسية؛ واحتلوا مبنى الإدارة الإقليمية في مدينة دونيتسك جنوب شرقي أوكرانيا. وأعلنت روسيا في 21 فبراير 2022 استقلال الجمهورية.

وتشير أوكرانيا إليها – إضافة إلى لوهانسك – بوصفهما “مناطق محتلة بشكل مؤقت”، مثلهما مثل شبه جزيرة القرم التي غزتها روسيا وضمتها في عام 2014.

وفاز كل من زعيم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين وزعيم جمهورية لوهانسك الشعبية ليونيد باشينيك في انتخابات أجريت عام 2018 وأدانها المجتمع الدولي. ودعا الاثنان إلى انضمام المناطق الخاضعة لسيطرتهما إلى الاتحاد الفدرالي الروسي.