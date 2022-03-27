شكرا لقرائتكم خبر عن 143 ألف و121 حالة وفاة بكورونا في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت فرنسا 143 ألفا و619 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 121 وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 24 مليونا و967 ألفا و222 إصابة، والوفيات إلى 142 ألفا و597 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 153 مليونا و822 ألفا و238 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.