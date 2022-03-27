وزير التعليم يطالب بزيادة الجامعات الحكومية وتخصيص قطع أراضٍ لفئتين

وذكر إعلام الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "هيأة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عقدت اجتماعها الاستثنائي بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي".

وأضاف البيان، أن "وزير التعليم طالب في كلمته مجلس النواب العراقي بزيادة عدد الجامعات الحكومية التخصصية لاستيعاب المخرجات المتزايدة، وتخصيص قطع أراضٍ لأساتذة الجامعات ومنتسبي التعليم العالي ومعالجة ملف التعيينات في مؤسسات التعليم العالي ومراجعة قانون التقاعد ولاسيما ما يتعلق بأساتذة الجامعات".



وطالب عبد الصاحب وفق البيان بـ "رصد المبالغ المالية الكافية لتلبية متطلبات البحث العلمي وإكمال وصيانة البنى التحتية الجامعية وتخصيص موازنة خاصة لاستيراد الأجهزة المختبرية".