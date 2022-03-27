بدء اجتماع استثنائي في وزارة التعليم العالي بحضور الزاملي

بغداد - ياسين صفوان - بدأ اجتماع استثنائي لهيأة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي.



وذكر المكتب الإعلامي للزاملي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الاجتماع الاستثنائي لهيأة الرأي في وزارة التعليم والبحث العلمي بدأ بحضور حاكم الزاملي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ووزير التعليم العالي نبيل كاظم عبد الصاحب".



وأضاف البيان، أن الاجتماع عُقد "للنظر بعدد من المواضيع التي جرى مناقشتها خلال استضافة الوزير في مجلس النواب".