شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط بريطانيا لرفع العقوبات عن موسكو والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إن لندن يمكنها رفع العقوبات التي فرضتها على روسيا بعد غزوها أوكرانيا إذا وافقت موسكو على وقف كامل لإطلاق النار وسحبت قواتها.

وأضافت تراس أنه حتى يتم رفع العقوبات المفروضة على مئات الشخصيات والكيانات الروسية، فعلى روسيا أن تتعهد أيضًا بعدم ارتكاب أي عدوان آخر ضد أوكرانيا.

كانت المملكة المتحدة قد فرضت عقوبات على أكثر من ألف فرد وشركة روسية أو بيلاروسية في الأسابيع الأخيرة. وآخر دفعة من العقوبات كانت قبل يومين.

وأوضحت تراس خلال مقابلة مع صحيفة “صنداي تلغراف” أن “العقوبات لا يمكن رفعها إلا بوقف كامل لإطلاق النار وانسحاب القوات، ولكن أيضًا مع الالتزام بعدم ارتكاب مزيد من العدوان” ضد أوكرانيا، مشيرة إلى أنه يمكن إعادة فرض هذه العقوبات في حال شن هجوم جديد.

ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم الثاني والثلاثين على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة طالت العديد من القطاعات والشركات، والمصارف، فضلاً عن رجال الأعمال والأثرياء، والسياسيين والنواب، فرضتها عليها أمريكا ودول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا، فيما تضافرت كافة الدول الغربية لدعم أوكرانيا بالسلاح والمساعدات الإنسانية.