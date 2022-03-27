شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعثر على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن طواقم الإنقاذ عثرت اليوم الأحد على الصندوق الأسود الثاني - مسجل بيانات الرحلة- وسط حطام الطائرة التابعة لشركة تشاينا إيسترن (طيران شرق الصين) والتي تحطمت على سفح جبل في جنوب الصين الأسبوع الماضي وعلى متنها 132 شخصا.

كانت الرحلة إم.يو 5735 متجهة من مدينة كونمينغ عاصمة إقليم يونان بجنوب غرب الصين إلى قوانغتشو على الساحل يوم الاثنين عندما هوت الطائرة من ارتفاع التحليق بينما كانت على وشك البدء في خفض الارتفاع استعدادا للهبوط وتحطمت.

ولم يكن هناك أمل يذكر في العثور على ناجين. وأعلن مسؤولون في مؤتمر صحفي أمس أنه تم التأكد من وفاة جميع من كانوا على متن الطائرة بمن فيهم أفراد الطاقم التسعة.

وكان تحطم الطائرة وهي من طراز بوينج 800-737 أسوأ كارثة جوية في البر الرئيسي للصين منذ عام 1994 عندما تحطمت طائرة تابعة لشركة طيران نورث ويست أثناء قيامها برحلة من مدينة شيان إلى قوانغتشو مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 160 شخصا.

ولا يزال سبب تحطم طائرة تشاينا إيسترن غير معلوم.

وكان قد تم العثور على الصندوق الأسود الآخر - مسجل صوت قمرة القيادة - يوم الأربعاء وأرسل إلى بكين لفحصه من قبل الخبراء.