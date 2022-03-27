لهذه الفئات.. الرافدين يطلق قرضاً جديداً بقيمة 50 مليون دينار

بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد، عن منح قرضاً بقيمة 50 مليون دينار للموظفين والمواطنين لترميم وتأهيل او بناء الدور السكنية.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مدة تسديد قرض 50 مليون دينار يصل الى 10 سنوات وبفائدة 5%"، مشيرا الى ان "منح القرض يكون بدفعة واحدة لغرض الترميم وتأهيل او بناء الدور السكنية".



ودعا المصرف وفق البيان، "زبائنه الى مراجعة فروعه كافة في بغداد والمحافظات للاطلاع على الضوابط والتعليمات والتقديم على القرض".

