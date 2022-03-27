المرور تكشف عن حصيلة 'مقلقة' بحوادث السير خلال 24 ساعة

وتابع، "وقع حادث انقلاب في محافظة البصرة على الطريق (الزبير) قرب قيادة العمليات، بسبب فقدان السيطرة على المركبة نتيجة السرعة الشديدة مما أدى إلى اصطدامها بالرصيف ومن انقلابها"، مشيرا الى ان "الحادث اسفر عن اصابة شخصين".

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "وقع حادث اصطدام في محافظة نينوى على الطريق العام تلعفر- سنجار بين مركبتين الأولى، نوع هونداي النترا ،والمركبة الثانية نوع بيوك، بسبب الاجتياز الخاطئ والسرعة الشديدة".واضاف البيان أن "الحادث اسفر عن اصابة 7 اشخاص ووفاة اخر".

وأردف، "وقع حادث انقلاب في محافظة الديوانية على الطريق السريع قرب منطقة الدواجن، بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه مما أدى إلى فقدان السيطرة على المركبة ومن ثم انقلابها"، مشيرا الى ان "الحادث اسفر عن اصابة 7 اشخاص".وزاد، "وقع حادث اصطدام في محافظة الانبار على الطريق الرابط بين قضاء هيت ومعمل اسمنت كبيسة بين مركبتين الأولى بغداد حمل نوع مارسيدس قلاب والمركبة الثانية(بلا) ستوتة بسبب انحراف المركبة الأولى عن مسارها والاصطدام بالدراجة"، لافتا الى "وفاة شخص إثر الحادث".

ومضى البيان، "وقع حادث اصطدام مركب في محافظة بابل على الطريق السريع ناحية الإمام قرب جسر ١٣ بين أربع مركبات بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه"، مبينا أن "الحادث أسفر عن اصابة 5 اشخاص ووفاة ثلاثة اخرين".

واوضح، "وقع حادث انقلاب في محافظة المثنى على طريق السماوة السريع بسبب السرعة الشديدة مما أدى إلى فقدان السيطرة على المركبة ومن ثم احرافها على الكتف الترابي ومن ثم انقلابها"، مشيرا الى ان "الحادث اسفر عن وفاة شخص واصابة اخر".