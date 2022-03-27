روسيا ترد على أمريكا بعد مزاعم 'وكر الجواسيس' في المكسيك

وقالت السفارة الروسية في المكسيك إنها "حللت بعناية شديدة خطاب غلين فانهيرك"، مضيفة أن "رأيه حول وجود +جواسيس عسكريين روس+ في مكسيكو لا أساس له".

واعتبرت في بيان نشرته على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أنّه من "غير المقبول" أن تُحاول الولايات المتحدة "التأثير على نشاط الحكومة المكسيكية وقراراتها السيادية".



قال الجنرال الأميركي غلين فانهيرك، قائد المنطقة العسكرية التي تشمل الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وجزر الباهاما، إن "الجزء الأكبر من أعضاء المخابرات العسكرية الروسية في العالم موجود في المكسيك حاليا. إنهم أفراد المخابرات الروسية".

وتابعت السفارة الروسية "مرة جديدة، يمكننا أن نلاحظ دعاية الولايات المتحدة التي من أهدافها الرئيسية عزل روسيا والدبلوماسيين الروس في العالم عبر معلومات خاطئة".



وكان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رد الجمعة بأن "المكسيك دولة حرة ومستقلة وذات سيادة، ونحن لسنا مستعمرة لروسيا ولا الصين ولا الولايات المتحدة".

وأعدت المكسيك مع فرنسا القرار الذي تبنته الخميس الجمعية العامة للأمم المتحدة و"يطالب" روسيا بإنهاء "فوري" للحرب في أوكرانيا، لكن الرئيس المكسيكي يرفض فرض عقوبات اقتصادية على موسكو.

