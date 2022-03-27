ما هي خطة بايدن لـ"سد عجز" موازنة 2023؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اقتراح فرض حد أدنى من الضريبة على دخل أصحاب المليارات ضمن موازنة 2023، الإثنين.



ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن مصادر ووثيقة من الإدارة، قولها، إن "ضريبة الحد الأدنى لدخل المليارديرات" التي يعتزم بايدن فرضها ستحدد 20% كحد أدنى لمعدل الضريبة على الأسرة التي يكون دخلها أكثر من 100 مليون دولار، في خطة تستهدف أغنى 700 أمريكي.

وكان مجلس النواب الأمريكي، أقر ميزانية جديدة للحكومة الفيدرالية تتضمن تمويلا ضخماً تناهز قيمته 14 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا ضد روسيا، تتضمن شقاً اقتصادياً وآخر إنسانياً بالإضافة إلى أموال ستخصص لتزويد كييف بأسلحة وذخيرة.

ويفترض بالأموال المرصودة بموجب هذا النص أن تتيح لكييف حماية الشبكة الكهربائية في البلاد والتصدّي للهجمات السيبرانية والاستحواذ على أسلحة دفاعية.

كما تلحظ هذه الحزمة المالية الضخمة مبلغ 2.6 مليار دولار للمساعدات الإنسانية وأكثر من مليار دولار لدعم اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا من بلدهم بسبب الحرب.

ويشمل هذا التمويل أيضاً أكثر من 6.5 مليار دولار للبنتاجون ستستخدم بشكل خاص لنشر قوات عسكرية في المنطقة.

وتم إلحاق المساعدة المخصصة لأوكرانيا بالميزانية الفدرالية الأمريكية للعام 2022 والتي بلغت قيمتها 1500 مليار دولار، فيما يتعين على مجلس الشيوخ التصويت في الأيام المقبلة على هذه الميزانية.