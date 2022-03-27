عاجل.. زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب سواحل الإكوادور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر سواحل الإكوادور.



وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن الزلزال وقع بالقرب من المنطقة الساحلية لإكوادور في ساعة متأخرة من مساء السبت.

وأضاف أن "الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترا".

وكانت الإكوادور تعرضت في عام 2016 لأسوأ زلزال مدمر خلال 70 عاما، والذي ضرب البلاد بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر، وأسفر عن وفاة ما لا يقل عن 646 شخصا.

كما أسفر عن إصابة نحو 12500 شخص، وفقدان 130 شخصًا على طول سواحل البلاد المطلة على المحيط الهادي.

وتعرضت البلاد آنذاك لعدة هزات أرضية وأكثر من 700 تابع زلزالي مما أثار حالة من الذعر .

ودمر الزلزال ما يقرب من 7 آلاف منزل، وشرد أكثر من 26 ألف شخص يعيشون حاليا في ملاجئ.