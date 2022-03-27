الولايات المتحدة الأمريكية تقدم لأوكرانيا مساعدات أمنية مدنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 مارس 2022

قالت وزارة الخارجية الأمريكية السبت إن الولايات المتحدة تعتزم تقديم مساعدة أمنية مدنية إضافية لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار.



وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إن المساعدة تستهدف بناء قدرات وزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية بهدف المساعدة في "أمن الحدود والحفاظ على وظائف إنفاذ القانون المدني، وحماية البنية التحتية الحكومية الحيوية".

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إنه يمكن رفع العقوبات المفروضة على الأوليجاركية (الأقلية ذات النفوذ) والبنوك والشركات الروسية إذا أنهى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزوه لأوكرانيا والتزم بـ "عدم شن المزيد من العدوان".

وتابعت تروس إن التهديد "بفرض عقوبات انتقامية" سيظل قائما إذا أقدم الرئيس الروسي على الهجوم مرة أخرى، وفقاً لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وأضافت تروس في مقابلة مع صحيفة "صنداي تليجراف" نشرت اليوم الأحد: "يجب أن يكون وقف العقوبات ليس مرهوناً فقط بوقف إطلاق النار والانسحاب بشكل كامل، ولكن أيضاً بالالتزام بعدم شن عدوان آخر".