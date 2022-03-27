أوكرانيا تؤكد أن واشنطن لا تعارض تسليمها مقاتلات بولندية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الأوكراني في تصريح لوكالة فرانس برس السبت، أن الولايات المتحدة أكدت لكييف أنها "لا تعارض" تسليمها مقاتلات بولندية.



وكتب دميترو كوليبا الذي التقى في وقت سابق الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته لبولندا أن "الولايات المتحدة أكدت لنا أنها لا تعارض نقل الطائرات"، مضيفاً أن "الكرة الآن في ملعب بولندا".

قالت المدعية العامة في أوكرانيا إيرينا فينيديكتوفا في وقت متأخر من أمس السبت عبر صفحتها على "فيس بوك" إن 12 صحافياً قتلوا في أوكرانيا منذ اندلاع الصراع قبل شهر.

وأضافت أن 10 صحافيين آخرين أصيبوا أثناء قتال.

وكتبت "أخبروا العالم بالحقيقة بأن عدوان بوتين مميت.. 12 صحافياً قتلوا بالفعل في الحرب".

ووفقا لفينيديكتوفا فإن الصحافيين قتلوا من قبل القوات الروسية، ولم يتسن التحقق من تلك المعلومات بشكل مستقل.

وذكرت التحقيقات حتى الآن أن ما لا يقل عن 56 من ممثلي وسائل الإعلام تعرضوا لهجمات من بينهم 15 أجنبيا.

وقالت فينيديكتوفا إن "من بين الصحافيين الأجانب الذين تعرضوا للهجوم صحافيون من بريطانيا وجمهورية التشيك والدنمارك وسويسرا والإمارات والولايات المتحدة".

وقتل صحافي أمريكي وآخر أيرلندي وصحافي روسي في الصراع.