لندن تحدد شرطاً لرفع العقوبات عن روسيا.. ماذا قالت؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إنه يمكن رفع العقوبات المفروضة على الأوليجاركية (الأقلية ذات النفوذ) والبنوك والشركات الروسية إذا أنهى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزوه لأوكرانيا والتزم بـ "عدم شن المزيد من العدوان".



وتابعت تروس إن التهديد "بفرض عقوبات انتقامية" سيظل قائما إذا أقدم الرئيس الروسي على الهجوم مرة أخرى، وفقاً لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وأضافت تروس في مقابلة مع صحيفة "صنداي تليجراف" نشرت اليوم الأحد: "يجب أن يكون وقف العقوبات ليس مرهوناً فقط بوقف إطلاق النار والانسحاب بشكل كامل، ولكن أيضاً بالالتزام بعدم شن عدوان آخر".