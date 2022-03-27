الكرملين: تصريحات الرئيس الأمريكي تقلل من فرص تحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

انتقدت روسيا تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة والتي وصف فيها نظيره فلاديمير بوتين بأنه "جزار"، مشيرة إلى أنها تقلل من فرص تحسين العلاقات.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إن "تصريحات الرئيس بايدن الأخيرة، حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقلل فرص تحسين العلاقات بين البلدين".

ووصف الرئيس الأمريكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ"جزار" ، رداً على سؤال حول رأيه بالرئيس الروسي.

وقال بايدن إنه غير متأكد من أن روسيا غيرت استراتيجيتها من عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وذلك بعد أن قالت موسكو إنها تركز حالياً على "التحرير" الكامل لإقليم دونباس الانفصالي بشرق أوكرانيا.

وحول ما إذا كانت روسيا غيرت استراتيجيتها قال بايدن "لست متأكداً أنهم فعلوا ذلك".

وفي وقت سابق، قال بايدن لنظيره البولندي أندري دودا، إن الولايات المتحدة تعتبر البند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي الخاصة بالدفاع المشترك "واجباً مقدساً".

وقال بايدن لدودا: "يمكنكم الاعتماد على ذلك.. من أجل حريّتكم وحريّتنا"، فيما قال الرئيس البولندي إن مواطنيه يشعرون "بتهديد كبير" من جراء النزاع الدائر في أوكرانيا.

من جهته، أكد الرئيس البولندي أن العلاقات البولندية-الأمريكية "مزدهرة" و"تعزّزت بشكل كبير" بزيارة الرئيس الأمريكي، مشدداً على أن بولندا حليفة "حقيقية" للولايات المتحدة.