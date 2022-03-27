وكالة روسية: أذربيجان شنت 4 ضربات بطائرات مسيرة على الوحدات العسكرية في إقليم ناغورني قره باغ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

اتهمت روسيا أذربيجان بانتهاك وقف إطلاق النار الذي وقع مع أرمينيا بعد الحرب في إقليم ناغورني قره باغ عام 2020، وذلك عبر إدخالها قوات للمنطقة التي تسيطر عليها قوات حفظ السلام الروسية.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "بين 24 و25 مارس/آذار، انتهكت القوات المسلحة لأذربيجان الاتفاق الثلاثي بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا عبر دخولها المنطقة التي تقع ضمن مسؤولية الكتيبة الروسية لحفظ السلام في ناغورني قره باغ".

وأضافت الوزارة أن "قيادة وحدة حفظ السلام الروسية في قره باغ تتخذ إجراءات حل المسألة، مشيرة إلى أن روسيا دعت أذربيجان لسحب قواتها".

وتابعت أن أذربيجان شنت 4 ضربات بطائرات مسيرة على الوحدات العسكرية في إقليم ناغورني قره باغ.

من جهتها، أعلنت السلطات المحلية في قره باغ فرض حالة الطوارئ في الإقليم.