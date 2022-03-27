الرئيس الأمريكي: حلف شمال الأطلسي تحالف دفاعي ولم يسع أبدًا إلى زوال روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن العالم للاستعداد لمعركة طويلة الأمد في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يمكن أن يظل في السلطة.



وقال الرئيس الأمريكي من القلعة الملكية في العاصمة البولندية وارسو: روسيا لن تكون ضمن الدول العشرين الأقوى اقتصاديًا في المستقبل بسبب الحرب في أوكرانيا، كلفة العقوبات هي السبيل الوحيد الذي سيدفع الروس لتغيير نهجهم.

وأضاف أن قواتنا في أوروبا هدفها الدفاع عن الحلفاء بحلف شمال الأطلسي وليس الاشتباك مع القوات الروسية، مؤكدا أن الناتو تحالف دفاعي ولم يسع أبدًا إلى زوال روسيا.

وصف بايدن النزاع في أوكرانيا بأنه "فشل استراتيجي" لروسيا، مؤكدا أن الشعب الروسي "ليس عدوّنا".

وتابع "لا شكّ في أن هذه الحرب أصبحت فشلًا استراتيجيًا لروسيا، متوجّها إلى الشعب الروسي "أرفض تصديق فكرة أنكم تقبلون بقتل أطفال وأجداد أبرياء أو أنكم تقبلون بقصف روسي لمستشفيات ومدارس ومستشفيات توليد".

وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يمكن أن يظل في السلطة، وحربه على أوكرانيا بمثابة فشل استراتيجي لموسكو، و"لا يمكن لهذا الرجل أن يبقى في السلطة".

وقبيل بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي، دائما ما أعلنت موسكو حقها في الدفاع عن أمنها وإزاحة ما أسمتهم "النازيين"، وذلك في ظل إصرار كييف وحلفائها في الغرب بضمها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي يرغب في التوسع شرقا، ما يعني إقامة قواعد عسكرية قرب حدودها.

كما قالت روسيا إن عمليتها العسكرية جاءت للدفاع عن جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك شرق أوكرانيا من "الإبادة الجماعية" التي تقوم بها كييف ضد المنطقتين اللتين أعلنتا استقلالهما عن كييف واعترفت موسكو بهما مؤخرا.

وأعلن بوتين في خطابه الذي دشن فيه العملية العسكرية أن بلاده لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية، ولا تخطط لاحتلالها، ولكن "من المهم أن تتمتع جميع شعوب أوكرانيا بحق تقرير المصير"، مشددا على أن "تحركات روسيا مرتبطة ليس بالتعدي على مصالح أوكرانيا إنما بحماية نفسها من أولئك الذين احتجزوا أوكرانيا رهينة".