التحالف: بدء تنفيذ ضربات جوية لمعسكرات ومعاقل مليشيات الحوثي في صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن التحالف العربي، مساء السبت، بدء تنفيذ ضربات جوية لمعسكرات ومعاقل مليشيات الحوثي في صنعاء.



ويأتي ذلك بعد انتهاء المهلة التي منحها التحالف لمليشيات الحوثي لإخراج الأسلحة من ميناءي الحديدة والصليف ومطار صنعاء.

وحذر التحالف المدنيين من الوجود أو الاقتراب من أي موقع أو منشأة نفطية بالحديدة، وطالبهم بالابتعاد عن مخازن الأسلحة وأوكار الحوثيين بحي حدة في صنعاء.

وأكد التحالف العربي أن المليشيات الحوثية تتخذ حي "حدة" في صنعاء مخازن للأسلحة وتستخدم المدنيين دروعا بشرية.

وفي وقت سابق السبت، أعلن التحالف استهداف 4 زوارق مفخخة بميناء الصليف قيد التجهيز، وإحباط هجوم وشيك لناقلات النفط.

وأسفرت العمليات عن مقتل 3 خبراء مختصين بتفخيخ الزوارق وإطلاقها بميناء الصليف.

وقال التحالف إن المليشيات الحوثية الإرهابية استخدمت مواقع ذات حماية خاصة لمهاجمة المنشآت النفطية بالمملكة، مشيرا إلى أنه استهدف طائرات مسيّرة مفخخة قيد التجهيز بميناء الحديدة وميناء الصليف.

وأضاف أن الحوثيين يسقطون الحماية عن المواقع المحمية باستخدامها عسكريا، مؤكدا أن العملية العسكرية مستمرة لتحقيق مبدأ الأمن الجماعي.