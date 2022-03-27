شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأوكراني: من غير الممكن إنقاذ مدينة ماريوبول بدون الحصول على مقاتلات ودبابات إضافية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه "من غير الممكن إنقاذ مدينة ماريوبول دون الحصول على مقاتلات ودبابات إضافية".



وطالب الرئيس الأوكراني، الدول الغربية، بتقديم جزء صغير من عتادها العسكري الموجود في مخزوناتها لبلاده، وتساءل وقد بدا عليه الغضب الشديد عما إذا كانت هذه الدول تخشى من موسكو.

وتعهدت عدة دول بإرسال صواريخ مضادة للدروع والطائرات بالإضافة إلى أسلحة صغيرة، لكن زيلينسكي قال إن "كييف بحاجة إلى دبابات وطائرات وأنظمة مضادة للسفن".

وقال في كلمة ألقاها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة "هذا ما يمتلكه شركاؤنا.. هذا (العتاد) يعتريه الغبار هناك. ما نطلبه ليس من أجل حرية أوكرانيا فحسب ولكن من أجل حرية أوروبا".

وتابع: "إن أوكرانيا لا تحتاج أكثر من 1% فقط من طائرات حلف شمال الأطلسي و1% من دباباته ولن تطلب المزيد".

وأضاف: "لقد انتظرنا بالفعل 31 يوما. من المسؤول عن المجتمع الأوروبي الأطلسي؟ هل ما زالت موسكو حقا بسبب الترهيب؟".

ويصر زيلينسكي مرارا على أن روسيا ستسعى للتوسع أكثر في أوروبا إذا سقطت أوكرانيا.

ويرفض حلف شمال الأطلسي "الناتو" الاستجابه لطلبه بفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا على أساس أن ذلك قد يؤدي إلى حرب أوسع نطاقا.

وكانت معلومات من موسكو أفادت بأنه تم إجلاء 4 آلاف مدني آخرين من مدينة ماريوبول الأوكرانية، التي تحاصرتها القوات الروسية.وقالت وزارة الدفاع الروسية، مساء السبت، إن "أكثر من 98 ألف شخص تمكنوا من الفرار من ماريوبول دون مساعدة من جانب أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية".

وتتهم كل من روسيا وأوكرانيا الطرف الآخر بإفشال عملية إجلاء المدنيين من مدينة بحر آزوف الساحلية، حيث الأوضاع الإنسانية متردية.

وتفيد وزارة الدفاع الروسية بأن هناك معلومات حول ما مجموعه أكثر من 2.7 مليون أوكراني أرادوا الفرار إلى روسيا.

من ناحية أخرى، توجه كييف الاتهام إلى موسكو مرارا وتكرارا بنقل النساء والأطفال على وجه الخصوص إلى روسيا ضد إرادتهم.

وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم تمويل إضافي بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة الحكومة الأوكرانية، وتخصص الأموال لوزارة الداخلية في البلاد من أجل تعزيز أمن الحدود والاستثمار في القوة الشرطية، وفقا لما أعلنته الإدارة الأمريكية، السبت.

وأضافت الإدارة أن الأموال يمكن أن تستخدم لتوفير المزيد من الإمدادات من معدات الحماية، والمركبات المدرعة، وتكنولوجيا الاتصالات والإمدادات الطبية.

ووعدت الحكومة الأمريكية بالفعل أوكرانيا بمساعدات إنسانية وعسكرية كبيرة مع تمرير الكونجرس الأمريكي ميزانية في وقت سابق من الشهر الجاري بإجمالى 13.6 مليار دولار في صورة مساعدات لأوكرانيا واللاجئين الأوكرانيين.

بالإضافة إلى ذلك، وعدت واشنطن بالفعل أوكرانيا بتقديم مساعدات عسكرية و شحنات من الأسلحة بقيمة 1.35 مليار دولار.

وتمكنت القوات الأوكرانية من طرد القوات الروسية من مدينة تروستيانيتس في منطقة سومي بشمال شرق أوكرانيا، وفقا للعديد من وسائل الإعلام الأوكرانية.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية نقلا عن معلومات قدمها اللواء 93 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية أن "القوات الروسية المنسحبة تركت أسلحة وذخائر ومعدات أخرى في انسحابها المتسرع، السبت".

وفي وقت سابق أفاد الجيش الأوكراني بوقوع قتال في المدينة. لكن لم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

وتتعرض منطقة سومي لهجوم منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من 4 أسابيع وشهدت بعضا من أعنف المعارك في البلاد.