الجيش الاوكراني يعلن إسقاط مقاتلة روسية و5 طائرات بدون طيار وتدمير 5 صواريخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الجيش الأوكراني، الأحد، إسقاط مقاتلة روسية و5 طائرات دون طيار وتدمير 5 صواريخ خلال الـ24 ساعة الماضية.



وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، أن "روسيا تعتمد على القذائف والصواريخ تجنبًا لاعتراض طائراتها من قبل الدفاعات الجوية الأوكرانية".

وأضافت، في بيان، أن "القوات الروسية تقصف العديد من الأهداف في المناطق المدنية والمكتظة بالسكان في أوكرانيا".

وفي سياق آخر، نفت روسيا مزاعم جنرال أمريكي قال إن "المكسيك وكر لجواسيس موسكو"، واصفة هذه التصريحات بـ"غير المقبولة".

وقالت السفارة الروسية في المكسيك إنها "حللت بعناية شديدة خطاب جلين فانهيرك"، مضيفة أن "رأيه حول وجود جواسيس عسكريين روس في مكسيكو لا أساس له".

واعتبرت، في بيان، نشرته على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أنّه من "غير المقبول" أن تُحاول الولايات المتحدة "التأثير على نشاط الحكومة المكسيكية وقراراتها السيادية".

وكان الجنرال الأمريكي جلين فانهيرك، قائد المنطقة العسكرية التي تشمل الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وجزر الباهاما قال، الخميس، إن "الجزء الأكبر من أعضاء المخابرات العسكرية الروسية في العالم موجود في المكسيك حاليا. إنهم أفراد المخابرات الروسية".

وتابعت السفارة الروسية: "مرة جديدة، يمكننا أن نلاحظ دعاية الولايات المتحدة التي من أهدافها الرئيسية عزل روسيا والدبلوماسيين الروس في العالم عبر معلومات خاطئة".

وكان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رد الجمعة، بأن "المكسيك دولة حرة ومستقلة وذات سيادة، ونحن لسنا مستعمرة لروسيا ولا الصين ولا الولايات المتحدة".

وأعدت المكسيك مع فرنسا القرار الذي تبنته، الخميس، الجمعية العامة للأمم المتحدة و"يطالب" روسيا بإنهاء "فوري" للحرب في أوكرانيا، لكن الرئيس المكسيكي يرفض فرض عقوبات اقتصادية على موسكو.