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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هل ترفع بريطانيا العقوبات عن روسيا.. لندن تكشف شرطها

الأحد 27 مارس 2022

الخليج 365

رغم تعهد بريطانيا برفع وتيرة العقوبات على روسيا جراء العملية العسكرية بأوكرانيا، إلا أنها أعلنت، عن موقف قد يغير من نهجها.



ونقلت صحية "تليجراف" عن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، قولها إنه بالإمكان رفع العقوبات المفروضة على الأفراد والشركات الروسية إذا انسحبت روسيا من أوكرانيا وتعهدت بإنهاء العدوان.

وتستخدم بريطانيا ودول غربية أخرى العقوبات الاقتصادية لشل الاقتصاد الروسي ومعاقبة الرئيس فلاديمير بوتين على غزوه لأوكرانيا في محاولة للضغط عليه للتخلي عما يسميها عملية عسكرية خاصة لنزع سلاح أوكرانيا وتخليصها من النازيين.

وفي حديث لصحيفة تليجراف، أشارت تراس إلى احتمال إنهاء العقوبات إذا تراجعت موسكو عن موقفها.

وقالت: "ما نعرفه هو أن روسيا وقعت على العديد من الاتفاقيات التي لا تمتثل لها بكل وضوح. لذلك يجب أن تكون هناك أدوات ضغط قوية. بالطبع العقوبات أداة قوية".

وتابعت: "يجب أن تسفر تلك العقوبات عن وقف كامل لإطلاق النار والانسحاب فضلا عن التزامات بأنه لن يكون هناك مزيد من العدوان. مع إمكانية فرض عقوبات سريعة أيضا إذا حدث عدوان آخر في المستقبل. هذه أداة حقيقية أعتقد أنه يمكن استخدامها".

وقالت: "ما نعرفه هو أن روسيا وقعت على العديد من الاتفاقيات التي لا تمتثل لها بكل وضوح. لذلك يجب أن تكون هناك أدوات ضغط قوية. بالطبع العقوبات أداة قوية".

وتابعت: "يجب أن تسفر تلك العقوبات عن وقف كامل لإطلاق النار والانسحاب فضلا عن التزامات بأنه لن يكون هناك مزيد من العدوان. مع إمكانية فرض عقوبات سريعة أيضا إذا حدث عدوان آخر في المستقبل. هذه أداة حقيقية أعتقد أنه يمكن استخدامها".

مظاهرات في لندن وبراج دعما لأوكرانيا

وفي لندن، تظاهر الآلاف، دعماً للأوكرانيين، بعد شهر من غزو روسيا لبلادهم، فيما انتقد رئيس بلدية العاصمة البريطانية سلوك الحكومة إزاء اللاجئين.

وتأتي المظاهرة التي طغت عليها ألوان العلم الأوكراني، الأزرق والأصفر، استجابة للدعوة التي أطلقها هذا الأسبوع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وحمل المتظاهرون لافتات عليها "السلام لأوكرانيا" وعبارات تظهر التضامن هاتفين بشعارات مطالبة بـ "وقف الحرب".

وقال زين الدين تكالينكو (43 عاما) أحد المشاركين المتحدر من كييف ويقطن في جنوب لندن، لوكالة الأنباء البريطانية: "بلدي يتعرض للهجوم، وآمل أن تتمكن المملكة المتحدة من المساعدة".

كما نظمت مظاهرة انطلقت من أطراف هايد بارك لتصل ميدان الطرف الأغر، بدعوة من رئيس بلدية لندن صادق خان.

وصرح خان لقناة "سكاي نيوز": "ندين الهجوم الروسي، ونعلم أن الأوكرانيين سيرون هذه المشاهد، ونريدهم أن يعرفوا أنهم في أحلك الأوقات ليسوا وحيدين"، داعياً الحكومة لـ"فعل المزيد من اجل مساعدة اللاجئين الأوكرانيين".

وأضاف: "أتحدث بانتظام مع قادة في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا، عندما أقارن ما قامت به بلادنا وحكومتنا، أشعر بالحرج".

وقامت حكومة بوريس جونسون التي تعرضت للانتقاد بسبب تعقيد الإجراءات التي فُرضت في البداية على اللاجئين الأوكرانيين الساعين للقاء أقاربهم في المملكة المتحدة، بتعديل نهجها وتبسيط العملية.

وتم منح أكثر من 20 ألف تأشيرة، بحسب إحصاء أوردته وزارة الداخلية هذا الأسبوع.

وفي براج، تجمع آلاف المتظاهرين، معظمهم من الروس، السبت، للتنديد بالهجوم العسكري والمطالبة بإنهاء الحرب.

وفي العاصمة التشيكية، براج، عبر حوالى 5 آلاف شخص، بحسب المنظمين، المركز التاريخي لمدينة براج هاتفين ضد الرئيس الروسي.

كما طالب المتظاهرون في أثناء توجههم إلى ساحة فاتسلاف، فلاديمير بوتين بإطلاق سراح السجناء السياسيين، ومنهم المعارض أليكسي نافالني الذي حُكم عليه هذا الأسبوع بالسجن 9 سنوات.