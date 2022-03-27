شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. إطفاء أنوار المعالم البارزة حول العالم إحياء لساعة الأرض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غطى الظلام بوابة براندنبورج في برلين ليل يوم السبت وذلك مع إطفاء الأنوار إحياء لساعة الأرض الذي يوافق يوم السبت.

ويشجع الحدث العالمي السكان على إطفاء الأنوار لمدة ساعة لجذب الانتباه لقضية التغير المناخي وإظهار الدعم لحماية البيئة.

وعلى خلفية صورة ظلية للمعالم المظلمة، شكلت مئات من المصابيح "إل إي دي" في العاصمة الألمانية هذا العام حمامة السلام على الأرض في أمل إضافي بأن يحل السلام قريبا في أوكرانيا.

كما تم إطفاء الأنوار في مختلف المعالم التاريخية والمباني الشهيرة الأخرى في ألمانيا.

وأطفأت المعالم الأثرية في جميع أنحاء العالم أنوارها تضامنا مع الحدث السنوي، بما في ذلك مبنى إمباير ستيت وبرج إيفل ودار أوبرا سيدني .

وبدأت المبادرة في أستراليا عام 2007، وسرعان ما رسخت مكانتها كحدث عالمي. وتم متابعة الحدث في حوالي 192 دولة ومنطقة في عام .2021