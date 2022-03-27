شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: الحوار بين الطرفين لإنهاء معاناة المدنيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان على حل الأزمة الأوكرانية سياسيا، وقال سمو الأمير فيصل بن فرحان في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة أمس، إن «الطريقة المثلى للتعامل مع هذه الأزمة هي بتعزيز الحوار بين الطرفين للوصول إلى حل سياسي، وإنهاء معاناة المدنيين».

وقال في مداخلته أمام المنتدى: إن جائحة كورونا عززت أهمية العمل الدولي، ولا يوجد تحدٍ يمكن أن نواجهه بمفردنا بما في ذلك التحديات المناخية والاقتصادية أو جائحة أخرى، ولا يمكن تخطي هذه المسائل دون العمل مع بعضنا بعضا.