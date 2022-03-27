شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبهة السيادية اللبنانية» تتهم عون بالتواطؤ مع الاحتلال الإيراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت الجبهة السيادية من أجل لبنان، القصر الجمهوري والقضاء التابع له، من التمادي والتطاول على المعارضة اللبنانية ورموزها السيادية، متهمة القصر بالتواطؤ مع الاحتلال الإيراني.

وقالت الجبهة في بيان إن الجبهة السيادية تضع هذا الهجوم الشرس على القوى السيادية في مصلحة زمرة من المستشارين الحاقدين في القصر الجمهوري ولصالح المعاقَب دوليا، والذي قرر تشويه وأذية كل المسيحيين والوطنيين السياديين في محاولة يائسة لتبييض صفحته، وهو المدرج على أخطر لائحة فساد في العالم، بتغطية كاملة من سيد القصر (الرئيس ميشيل عون) الذي صعقنا في مواقفه الأخيرة من روما والفاتيكان (اعتبر الرئيس عون ميليشيا حزب الله مقاومة ودافع عن وجودها وسلاحها).

وأضافت في بيانها أن «الجبهة السيادية من أجل لبنان» تفاجأت بادعاء معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بحق قائد القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، في موضوع غزوة عين الرمانة، وكان قد سبق هذا الادعاء حملة إعلامية وشهادات مفبركة ومقالات في صحف صفراء تؤكد بوضوح وجود نظام أمني لبناني إيراني يستهدف الأحرار في لبنان عن طريق فبركة ملفات وادعاءات باطلة.

واعتبرت الجبهة السيادية أن ما يحصل اليوم هو هجوم إيراني منظم على المعارضة اللبنانية وتحذر من التمادي في هذا الموضوع، وتشير إلى أن معطيات العام 1994 هي غير معطيات العام 2022. وناشدت الجبهة السيادية السلطة القضائية المتمثلة في مجلس القضاء الأعلى بوضع حد لتمادي قضاة العهد الذين يقومون بالتعدي على الحقوق والحريات، فكيف للمعتدي على عين الرمانة أن يصبح الضحية والضحية الجلاد، كما تشدد الجبهة السيادية على أن المحكمة العسكرية أصبحت أداة بيد حزب الله.

إن هذه المنظومة اللبنانية الإيرانية أصبحت تشكل خطرا على الحريات في لبنان.

وذكرت الجبهة السيادية في بيانها الرأي العام اللبناني ومجلس القضاء الأعلى والقضاة، أنها تقدمت بشكوى جزائية بحق الأمين العام لحزب الله وضعتها النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان بالجارور في ما يسمى بقضاء الجوارير.