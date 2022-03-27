شكرا لقرائتكم خبر عن «آلة الإرهاب» تحمي ديكتاتورية نظام إيران بتأجيج الصراعات في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - الحرس الثوري وحزب الله يمارسان الإرهاب المدعوم بأموال المخدرات

يسيطر على التجارة وأسواق المال والملكية العامة بمشاركة خامنئي

التدريب الإرهابيوتابعت دراسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: تشرف المديرية التابعة لفيلق القدس، على العشرات من معسكرات التدريب في جميع أنحاء إيران، ويقوم كل معسكر بتوفير تدريبات معينة لجنسيات معينة لأهداف محددة.

ونوهت بأنه يتم توفير التدريب الإرهابي والعسكري للميليشيا بما يمكنها من تحقيق أهداف النظام الإقليمية، بحيث يتم إرسال المتدربين إلى البلدان التي يخوض فيها النظام حروبا.

ونبهت الدراسة إلى أن فيلق القدس واحد من أهم قطاعات تلك القوة الإرهابية، ومضت تقول: المفاوضات الجارية في فيينا الآن هي تكملة لما حدث بالفعل في عام 2015 عندما تم التوصل لاتفاقية العمل المشتركة.

وأضافت: نحن نعلم بالفعل كيف استغل نظام الملالي تخفيف العقوبات من المجموعة الأولى من الاتفاقات.

وأشارت إلى العشرات من مليارات الدولارات والموارد الأخرى التي قدمت للنظام الإيراني عقب إقرار خطة العمل المشتركة لم تغير من السلوك المارق للملالي، ولم تحسن الوضع الاقتصادي للمواطنين.

وتابعت: بالعكس، اشتد الإرهاب في الخارج، بنفس القدر الذي زاد به قمع الشعب الإيراني في الداخل.

وأردفت: ضخ نظام الملالي ملايين الدولارات لتمويل أجندته الحربية في الشرق الأوسط، فيما كان غالبية الإيرانيين يعيشون في فقر.

واستطردت: تقوم طهران بإنشاء المرافق اللازمة ومعدات لتطوير الصواريخ، ولا يكتفي نظام الملالي بإطلاق صواريخ إلى دول المنطقة، حيث يقوم بتصدير تكنولوجيا الصواريخ وإنشاء مصانع لإنتاجها خارج حدود إيران لتوريدها إلى وكلائها، تصدير الصواريخ إلى اليمن وأماكن أخرى يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

ولفتت إلى أن دعم إيران لجماعة الحوثي في اليمن تسبب في امتلاكها لقدرات إرهابية واسعة النطاق باستخدام الطائرات المسيرة ووحدات هجوم بحرية.

نشر الحربونوهت الدراسة الصادرة عن المقاومة الإيرانية بأن الحرب السورية قدمت لنظام الملالي الفرصة لنشر الحرب في المنطقة، مشيرة إلى أن طهران أنفقت 15 مليار دولار سنويا في ذلك الصراع، بمجموع يصل إلى 100 مليار دولار.

وأوضحت أن الآلاف من القوات الأجنبية شاركت في تلك الحرب تحت إمرة الحرس الثوري.

وتابعت: كان التأثير المدمر في العراق واضحا، مضيفا: شارك فيلق القدس في السيطرة على شؤون ذلك البلد من خلال تجنيد الميليشيا وتدريبها وتمويلها.

وأضافت: ساهم فيلق القدس في إنتاج واستخدام المقذوفات المتفجرة التي استهدف بها أمريكيين وعراقيين، وحصدت الآلاف من الأرواح.

وأشارت الدراسة إلى أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، موضحة أن الحرس الثوري لم يتوقف عند التدخل في الشؤون الداخلية وشل إرادة الناس، لكنه شارك في عمليات إرهاب واغتيال لمعارضي النظام الإيراني في العراق.

وسلطت الضوء على العلاقة العميقة بين «حزب الله» في لبنان والحرس الثوري، موضحة أن الطبيعة المدمرة للحزب في المجتمع المدني واضحة.

ونبهت إلى أن المنظمة استخدمت الميليشيا اللبنانية في زيادة نطاق تمددها وتسهيل وصولها حتى إلى أمريكا الجنوبية.

وأوضحت أن الجهد المشترك بين الطرفين في مجال الإرهاب المدعوم بأموال المخدرات يميز نشاطهما في الأمريكتين، وقالت: في السنوات الأخيرة، كان الطرفان قادرين على التحايل على العقوبات الدولية وتعزيز قدرتهما على الحصول على العملة الصعبة عبر موطئهما في أمريكا اللاتينية.

ومضت الدراسة تقول: كان فيلق القدس يجند المرتزقة في وحدات إرهابية مدربة ومسلحة لمهاجمة أهداف بحرية في المنطقة.

وأشارت إلى أن هذا النوع من الهجمات، الذي كان يتم بشكل مباشر وغير مباشر، زاد بشكل كبير منذ عام 2019.

وتابعت: بعد مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في يناير 2020، الذي أضعف قدرة فيلق القدس على التعدي على دول المنطقة، كانت قدرة الحرس الثوري على التدخل في سوريا والعراق ولبنان في حالة انخفاض.

مقتل سليمانيوأشارت الدراسة إلى أنه للتعويض عن هذا الفشل، بمقتل القائد الإرهابي سليماني، تحول الحرس الثوري لمزيد من التدخل في اليمن وتصعيد العمليات الإرهابية البحرية بشكل خاص، ما هدد حركة الشحن الدولي قبالة شواطئ هذا البلد.

ولفتت إلى أن قيادة فيلق القدس في اليمن كانت تجند قوات الحوثيين وترسلهم إلى إيران للحصول على تدريبات بحرية متخصصة، إلى جانب مرتزقة من لبنان والعراق وسوريا وأفريقيا، ثم إرسالهم إلى بلدانهم لتشكيل وحدات بحرية بالوكالة.

ونوهت بأن الموقع الرئيسي لتدريب قوات كوماندوز بحرية بالوكالة هو أكاديمية خامنئي للعلوم والتكنولوجيا البحرية.

وأوضحت أن هناك جزءا في الأكاديمية مخصص لدورة تدريبية مدتها 6 شهور للمرتزقة الأجانب المنتمين لفيلق القدس.

وأضافت: في يناير 2020، كانت هناك دورة تدريبية في العلوم والتكنولوجيا البحرية لنحو 200 مرتزق يمني، وأشارت إلى أن العديد من الجزر الإيرانية تم استخدامه في تدريب هؤلاء المرتزقة مثل جزر فارور وقشم.

وبحسب الدراسة، فإن فيلق القدس أنشأ شبكة تهريب أسلحة ومعدات لوكلائه لتنفيذ هجمات بحرية، وأوضحت أن الفيلق زود الحوثيين بقوارب سريعة وصواريخ وألغام وغيرها من الأسلحة، كما وظف تكتيكات تستخدم القوارب السريعة والحرب غير المتكافئة لتوسيع الصراعات في بحر العرب وباب المندب والبحر الأحمر.

وأشارت إلى أن العديد من العمليات الإرهابية التي كانت تستهدف السفن نفذتها هذه الوحدات البحرية بالوكالة.

وسنتطرق في الجزء الثاني، لما لفتت إليه الدراسة الصادرة عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بعد تولي إبراهيم رئيسي لرئاسة النظام، وكيف كثفت طهران من عملياتها الإرهابية البحرية لتهديد الملاحة والتجارة الدوليتين، باستخدام مرتزقتها الأجانب، خاصة ميليشيا الحوثي في اليمن، إضافة إلى وقائع تبين ضعف حرس الملالي بخوض الحروب التقليدية الحديثة، ما دعاه لاستخدام الطائرات المسيرة وحروب الوكالة لإخفاء ضعفه.

يجند مرتزقة من اليمن والعراق وسوريا ويدربهم في أراض وجزر إيرانية