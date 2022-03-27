عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ماريوبول ستسقط دونها.. زيلينسكي يطلب مساعدات إضافية

الأحد 27 مارس 2022

الخليج 365

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه من غير الممكن إنقاذ مدينة ماريوبول دون الحصول على مقاتلات ودبابات إضافية.



وكانت معلومات من موسكو أفادت بأنه تم إجلاء 4 آلاف مدني آخرين من مدينة ماريوبول الأوكرانية، التي تحاصرتها القوات الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، مساء السبت، إن أكثر من 98 ألف شخص تمكنوا من الفرار من ماريوبول دون مساعدة من جانب أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية.

وتتهم كل من روسيا وأوكرانيا الطرف الآخر بإفشال عملية إجلاء المدنيين من مدينة بحر آزوف الساحلية، حيث الأوضاع الإنسانية متردية.

وتفيد وزارة الدفاع الروسية بأن هناك معلومات حول ما مجموعه أكثر من 2.7 مليون أوكراني أرادوا الفرار إلى روسيا.

من ناحية أخرى، توجه كييف الاتهام إلى موسكو مرارا وتكرارا بنقل النساء والأطفال على وجه الخصوص إلى روسيا ضد إرادتهم.