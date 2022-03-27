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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كاليبر الروسي.. حامل الرؤوس النووية يتحدى كروز الأمريكي

الأحد 27 مارس 2022

الخليج 365

أظهرت صواريخ "كاليبر" الروسية المجنحة نجاحا كبيرا في إصابة الأهداف بدقة، والقدرة على إطلاقها من سفن صغيرة الحجم.



ووفقا لموقع "جلوبال سكيورتي" الأمريكي ينتمي صاروخ كاليبر إلى عائلة من صواريخ "كروز"، تشبه إلى حد بعيد صاروخ "كروز توماهوك" الأمريكي، الذي دخل الخدمة للمرة الأولى في الثمانينيات.

ووفقا للموقع تم تصميم الصواريخ التابعة لأسرة "كاليبر" في مكتب "نوفاتور" الروسي للتصاميم الصاروخية على أساس مشروعي عام 1975 و1984 للصاروخ النووي المجنح، ذي مدى العمل 2500 كلم.

يأتي الصاروخ بخمس إصدارات: نموذجين مضادين للسفن، وواحد للهجوم البري ونوعين مضادين للغواصات. يبلغ مدى الصاروخ التقليدي 2500 كم، فيما يتراوح مدى صاروخ كاليبر القادر على حمل رؤوس نووية من 2000 كم إلى 2600 كم.

وذكرت وسائل إعلام الروسية في عام 2018 أن الصناعة الروسية بدأت في تصميم نموذج جديد من الصاروخ وهو "كاليبر- إم"، الذي يُتوقع أن يبلغ مدى عمله 4500 كلم، وسيزيد وزن رأسه القتالي على 1000 كلج، وسيختلف عياره عن عيار 533 ملم.

ويشكل الصاروخ الدعامة الأساسية في القصف البري للبحرية الروسية، كما يعد أحد أهم الأسلحة وأكثرها فتكا في الجيش الروسي.

ويمكن إطلاقه الصاورخ من أنابيب عمودية مدمجة، وهو ما يعني إمكانية تثبت النظام على سفن صغيرة مثل الطرادات، مما يوفر قفزة نوعية في القوة النارية الدقيقة للهجوم الأرضي بعيد المدى للبحرية الروسية، ويمنحها مقدرة لا تمتلكها حتى الآن سوى البحرية الأمريكية فقط.

ووفقا للموقع فصواريخ "كاليبر" التي يتم إطلاقها من سطح السفن لا تتحرك إلى الهدف في خط مستقيم، بل تناور بمساعدة منظومة ملاحة نشطة، وحين تقترب من السفينة المعادية، تزيد من سرعته بشكل حاد من 0.8 متر إلى 3 أمتار، وتحلق على ارتفاع لا يزيد عن 4.6 أمتار فوق سطح البحر، ما يجعلها عصية على المنظومات المعادية المضادة للصواريخ.

وذكر موقع جلوبال سكيورتي أن القوات الروسية استخدمت صواريخ كاليبر في سوريا وأطلقتها خلال ساعات الليل بين 6 أكتوبر و7 أكتوبر/تشرين الأول، من زورقين صاروخيين يعملان في بحر قزوين. وقد فوجئ بعض المحللين الغربيين بنجاح إطلاق هذه الصواريخ بعيدة المدى من سفن بحرية صغيرة نسبيا.

وعند مقارنته بصاروخ توماهوك، الذي تملكه البحريه الأمريكية، يتم إطلاق صواريخ توماهوك من سفينة يبلغ طولها 500 قدم على الأقل، بينما يتم إطلاق صواريخ كروز الروسية من سفن صغيرة يصل طولها إلى 200 قدم.

كما استخدم في الحرب الأوكرانية في صباح يوم 24 فبراير الماضي عندما فوجئ الجيش الأوكراني بضربات جوية بعيدة المدى وجهتها صواريخ "كاليبر-إم" إلى الأهداف الأرضية، بما فيها المطارات ومستودعات الوقود ومراكز القيادة وغيرها.

مواصفات الصاروخ:

طوله 8.22 متر

قطره 533 ملم.

ارتفاع تحليقه: 10 أمتار عند الاقتراب من الهدف و20 مترا في المسار.

نظام التوجيه: استمراري أو عن طريق الملاحة الفضائية "غلوناس".

مدى العمل 2000-4500 كلم، سرعة التحليق 0.8 ماخ-2 ماخ.

أهم طرازات الصاروخ

3M-54E - نسخة مضادة للسفن، طوله 8.22 متر مع حمولة من 200 كجم ومدى 220 كم، تحلق السرعة الأولى دون سرعة الصوت ثم يصبح الأسرع من الصوت (ماخ 2.9)، على ارتفاع 5 أمتار من السطح، وهو قادر على مناورات مراوغة تأثير من أجل تجنب الكشف عن الرادار أو الأشعة تحت الحمراء، له القدرة على مهاجمة مجموعة حاملة الطائرات المعنية بشدة البحرية الأمريكية.

3M-54E1، نسخة مضادة للسفن طوله 6.2 متر، مع حمولة من 400 كجم ومداه 300 كم أسرع من الصوت.

3M-14E، نسخة هجوم بري طوله 6,2 متر مع حمولة من 400 كجم ومدى 1500-2500 كيلومتر، مع إمكانية إطلاقه من السفن والغواصات.

91RE1 - نسخة مضادة للغواصات إطلاق رأسي من الغواصة، طوله 8 أمتار مع حمولة من 76 كغ ومدى 50 كم.

91RE1 - نسخة مضادة للغواصات لإطلاق عمودي من سطح السفن، طوله 6.5 متر مع حمولة من 76 كغ ومدى 40 كم.