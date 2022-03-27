عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البيت الأبيض يتدارك خطأ بايدن ويصحح حديثه عن بوتين

الأحد 27 مارس 2022

الخليج 365

سعى البيت الأبيض لـ"تصحيح" تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن عن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث قال "لا يمكن أن يظل بالسلطة"



وقال مسؤول بالبيت الأبيض، في محاولة لتدراك "خطأ بايدن"، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يكن يدعو لتغيير النظام في روسيا، قصد الرئيس أن بوتين لا يمكن السماح له بالاستقواء على جيرانه في المنطقة، مشيرا إلى أن بايدن لم يكن يناقش سلطة بوتين في روسيا أو تغيير النظام.

ومن جانبه، رد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، برفض تعليق بايدن بأن الرئيس بوتين "لا يمكن أن يظل في السلطة"، قائلا: "إن الروس هم من يختارون الشخص الذي يريدونه زعيما لهم".

وفي خطاب ألقاه في العاصمة البولندية وارسو تناول النزاع في أوكرانيا، قال بايدن، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "لا يمكنه البقاء في السلطة".

ووصف مقاومة أوكرانيا في مواجهة القوات الروسية بأنها جزء من "معركة عظيمة من أجل الحرية"، داعيًا العالم إلى الاستعداد لمعركة طويلة، وقال للأوكرانيين "نحن إلى جانبكم".

وأكّد بايدن أن الشعب الروسي "ليس عدوّنا"، داعيًا إيّاه إلى تحميل رئيسه مسؤولية تعرض البلاد لعقوبات اقتصادية غربية شديدة.

وحذّر موسكو قائلًا: "لا تفكروا حتى في التقدم إنشًا واحدا داخل أراضي حلف شمال الأطلسي"، مشددًا على أن الولايات المتحدة تعتبر البند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي الخاصة بالدفاع المشترك "واجبًا مقدسًا".

وأضاف في إشارة إلى نظيره الروسي: "بحقّ الله، لا يمكن لهذا الرجل البقاء في السلطة".

وختم خطابه قائلًا: "سيكون لنا مستقبل مختلف، مستقبل أكثر إشراقًا متجذر في الديموقراطية والمبدأ والأمل والنور".