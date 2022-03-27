بعد تصريح جديد ضد «بوتين».. الكرملين: بايدن لن يقرر من يكون في السلطة بروسيا

الشارقة - اميمة ياسر - أكد ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، أنه ليس للرئيس الأمريكي جو بايدن أن يقرر من يكون في السلطة بروسيا، وأن الروس وحدهم من يختارون رئيسهم، وذلك نقلًا عن موقع "روسيا اليوم".

وقال بيسكوف، ردا على تصريحات بايدن خلال كلمة ألقاها في وارسو، "ليس بايدن من يقرر.. الروس هم من ينتخبون رئيس بلادهم".

وقال بايدن، في خطابٍ له بوارسو، "بحقّ الله، لا يمكن لهذا الرجل البقاء في السلطة".

وأوضح مسؤولٌ في البيت الأبيض لاحقًا أن بايدن لم يدع عبر كلامه هذا إلى تغيير النظام في روسيا.

وقال المسؤول: "ما أراد الرئيس (بايدن) قوله إنه لا يمكن السماح لبوتين بممارسة سلطة على جيرانه أو على المنطقة. لم يكن يتحدث عن حكم بوتين في روسيا ولا عن تغيير للنظام".

وفي وقتٍ سابقٍ، وصف بايدن بوتين بأنه "جزار"، ما سبب في ردة فعل غاضبة من قبل روسيا، واتهم الكرملين الرئيس الأمريكي بأنه "قاتل"، مذكرًا إياه بقرار إصدار أوامر قصف يوغسلافيا.

وأشار في بيانه إلى أن "بايدن كان يعني أنه لا ينبغي السماح لبوتين بممارسة السلطة على جيرانه والمنطقة"، وأنه "لم يناقش سلطة بوتين في روسيا أو تغيير الحكم".