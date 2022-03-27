وزير التعليم: هناك أولياء أمور يريدون تسيير المدارس على راحتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على اقتحام أولياء الأمور إحدى المدارس في أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وقال الوزير في تصريحات تلفزيونية، إن هذه القصة مؤسفة للغاية، مشيرًا إلى أنها ليست الوحيدة فمنذ أسبوع كانت هناك واقعة أخرى اتفق خلالها أولياء الأمور على عدم ذهاب أبنائهم للمدرسة لأنهم يريدون مديرًا بعينه.

وأوضح شوقي أنه تم إحالة المدير للتحقيق لأسباب إدارية ومُخالفات لا داعي لإعلانها، مشيرًا إلى أن هذا غير واقعة أخرى في محافظة الدقهلية، حيث انتظر الطلاب المعلمة خارج لجنة الامتحان واعتدوا عليها بالضرب.

وأكد الوزير أن نفس المشهد يساعد في تكتل أولياء الأمور عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال جروبات معروفة يوجد بها اختراقات، حيث اختلطت الأدوار، فولي الأمر يريد أن يُسير المدرسة على راحته فقط.