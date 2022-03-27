ورش فنية للأطفال بمتحف المركبات الملكية احتفالا يوم اليتيم



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

ينظم متحف المركبات الملكية، بعد غد الاثنين، احتفالية بمناسبة يوم اليتيم، والذي يوافق الأول من أبريل من كل عام، بالتعاون مع الإدارة العامة بالقاهرة التاريخية.

وقال أحمد الصباغ مدير عام المتحف، أن الاحتفالية هذا العام تتزامن مع بداية شهر رمضان المعظم، وهي تتضمن ندوة تلقيها الدكتورة داليا الجوهري مدير عام الإدارة العامة للقاهرة التاريخية، بعنوان «موروثات وعادات رمضان أيام زمان»، وكذلك ورشة فنية للأطفال بعنوان «أعمل فانوسك»، وذلك لتعليمهم كيفية صنع فانوس رمضان بأنفسهم.

وأضاف: سيتم أيضاً تنظيم جولات إرشادية للأطفال، بمرافقة أمناء المتحف، لشرح جميع مقتنياته وما يحتوي عليه من قطع أثرية متميزة، بالإضافة إلى تنظيم عدد من المسابقات الفنية والترفيهية، وتقديم الهدايا.